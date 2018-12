Computer sagt nein: Algorithmus gibt Frauen weniger Chancen beim AMS

„Drei Klassen“

Die Arbeitsmarktsprecherin der Grünen Wien, Barbara Huemer, kritisiert das Vorgehen: „Einmal in der Schublade der ,aufgegebenen Fälle' gelandet, ist der Zugang zu qualitätsvollen Förderungen schwierig und die Chancen wieder Tritt zu fassen sinken. Damit droht ein Teufelskreis, aus dem es kaum mehr ein Entrinnen gibt.“

Die Gemeinde Wien spricht von einem „Drei-Klassen-System“, bei der vor allem Alte und Kranke auf der Strecke bleiben werden. Berechnungen der Stadt zeigen, dass derzeit 61.000 Personen (das sind 44 Prozent) der Arbeitslosen in Wien in die Gruppe C fallen und nur 3.800 Personen (rund drei Prozent) in die Gruppe A. „Die von der Stadt Wien kolportierten Zahlen sind alt. Neue Zahlen werden dann wieder vorliegen, wenn das Assistenzsystem in den Echtbetrieb geht“, heißt es seitens des AMS dazu.