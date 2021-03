Wer verantwortlich ist, wenn Algorithmen diskriminieren

Wenn sich Unternehmen für den Einsatz von Computerprogrammen bei Bewerbungsverfahren entscheiden, sollten sie zudem wissen, dass sie für die Entscheidungen, die die Maschine fällt, letztendlich auch verantwortlich sind. „Nicht jene Programmierer, die eine KI entwickelt haben, sind dafür, rechtlich gesehen, verantwortlich, sondern das Unternehmen, das die Software einsetzt“, erklärt Feiler. „Ich kann mich dann nicht darauf ausreden, dass es jemand anderer gebaut hat.“ Hinzu kommt, dass eine automatisierte Entscheidung, die ein Computer getroffen hat, immer nachvollziehbar sein muss. „Man muss erklären können, wie es dazu gekommen ist“, sagt Feiler. Wenn eine Frau mit gleicher Qualifikation sich in einem Bewerbungsprozess diskriminiert fühlt, weil sie den Job nicht bekommen hat, muss das Unternehmen diese Entscheidung begründen können, wenn sie von einem Computerprogramm getroffen wurde. „Betroffene haben die Möglichkeit, eine Überprüfung zu verlangen“, sagt Feiler. In der Praxis erweist sich das allerdings nicht immer als einfach.

„Egal welches Unternehmen KI in der Entwicklungsphase eingesetzt hat: In Zukunft muss man eine ausgereifte KI als Gelegenheit begreifen, faire Entscheidungen zu treffen, und zwar auch nach rechtlichen und ethischen Kriterien und nicht nur nach betriebswirtschaftlichen“, sagt Feiler. Man könne die Maschinen niemals „sich selbst überlassen“, sagt Feiler: „Statt Maschinen mit den Bewerberdaten der vergangenen Monate oder Jahre zu füttern, muss man neue Kriterien entwickeln, um diskriminierenden Entscheidungen vorzubeugen.“

„Wir leben in einer Zeit, in der wir erkannt haben, dass es unbewusste Diskriminierung gibt. Hier ist viel passiert und daher glaube ich, dass wir als Gesellschaft in der Lage sind, die Technik, die uns zur Verfügung steht, einzusetzen, um dieses gesellschaftliche Defizit zu adressieren“, sagt Feiler. In vielen Unternehmen gebe es heutzutage Gender-Beauftragte und es werde auf Diversität geachtet. Automatisierte Entscheidungen im Einstellungsprozess könnten laut Feiler dabei helfen, Rassismus und Sexismus auszuschalten.

Schlupfloch bei semiautomatischen Entscheidungen

Als Bewerberin weiß man nämlich häufig gar nicht, wer auf welchen Kriterien basierend Entscheidungen trifft. Feiler räumt ein, dass Bewerberinnen schlechte Entscheidungen hinterfragen können, wenn sie gar nicht wissen, wie diese getroffen werden. „Deshalb ist hier Transparenz sehr wichtig.“ Unternehmen müssen jedoch in ihren Datenschutzerklärungen ausweisen, ob Entscheidungen vollautomatisiert getroffen werden, oder nicht. „Dann hat man das Recht, Informationen zu verlangen.“

Da es in Österreich verboten ist, diskriminierende Entscheidungen anhand des Geschlechts oder des Religionsbekenntnisses zu treffen, drohen Unternehmen in so einem Fall auch hohe Strafen, wenn der Computer diskriminiert. „Das ist als Verletzung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu bewerten und kann Geldbußen von bis zu 20 Millionen Euro nach sich ziehen“, sagt Feiler. Das setzt allerdings voraus, dass der Manager die Entscheidung nicht am Schluss des Recruiting-Prozesses doch noch selbst getroffen hat. Bei semiautomatisierten Entscheidungen gibt es nämlich ein Schlupfloch im Gesetz, das von Firmen ausgenutzt werden könnte - so ferne sie zu jenen Betrieben gehören, bei denen sich Diversität noch nicht durchgesetzt hat.