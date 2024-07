GPT-4o Mini: Kleines und günstiges KI-Modell von OpenAI startet

ChatGPT-Macher OpenAI hat ein neues, effizientes KI-Modell präsentiert. GPT-4o Mini soll für Entwicklerinnen besonders kostengünstig zu nutzen sein. Der Preis liegt bei 15 Dollar Cent pro Million Eingabe-Token und 60 Dollar Cent pro Million Ausgabe-Token. Damit ist es 60 Prozent billiger als GPT-3.5 Turbo.

ChatGPT Free-, Plus- und Team-Benutzer können ab heute auf GPT-4o mini zugreifen, damit ersetzt es GPT 3.5, wie es heißt. Über die OpenAI-API soll GPT 3.5 vorerst noch zugänglich bleiben. Mittel- bis langfristig hofft OpenAI aber, dass alle Entwicklerinnen auf das neue Modell umsteigen. An einem bestimmten Punkt will man 3.5 auch aus der API streichen, wann genau ist derzeit aber noch offen.

Der GPT-4-Nachfolger GPT-4o wurde erst im Frühling präsentiert. Die abgespeckte “Mini”-Variante soll immer noch eine beachtliche Genauigkeit aufweisen und im LMSYS-Leaderboard sogar GPT-4 schlagen. Künftig soll das Modell sämtliche multimodalen Ein- und Ausgaben verarbeiten können, also neben Text und Bildern auch Video und Audio.

Zunehmender Konkurrenzdruck

Mit 4o Mini reagiert OpenAI auf den zunehmenden Konkurrenzdruck anderer KI-Modelle. Entwicklerinnen, die schlankere und damit günstigere Modelle benötigen, sind zuletzt verstärkt zu Google Gemini 1.5 Flash oder Anthropic’s Claude 3 Haiku gegangen.

OpenAI ist vergleichsweise spät dran mit seinem leichtgewichtigen Modell. Als Grund dafür, dass man sich so lange Zeit gelassen hat, nennt ChatGPT-Manager Olivier Godement gegenüber The Verge Prioritätensetzung. Man konzentrierte sich lange auf große und bessere Modelle, bevor man den Trend hin zu kleineren effizienten Modellen bemerkte und aufgriff.