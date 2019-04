Samsung Galaxy Fold: 2000-Euro-Smartphone bereits ausverkauft

Das Samsung Galaxy Fold ist in den USA bereits ausverkauft. Der südkoreanische Hersteller verschickt derzeit E-Mails an Nutzer, die eine Vorbestellung abgeben wollten. Darin entschuldigt man sich dafür, dass das faltbare 2000-Euro-Smartphone „aufgrund der überwältigenden Nachfrage“ ausverkauft sei. Nachschub sei jedoch auf dem Weg, einen Zeithorizont hierfür nannte man jedoch nicht. „Wir werden es dich aber wissen lassen, sobald mehr Geräte verfügbar sind, also behalte deinen Posteingang für Updates im Auge“, heißt es in der Mail weiter.