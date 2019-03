Samsung Galaxy Fold: Video zeigt erstmals die unschöne Display-Falte

In etwa einem Monat soll Samsungs faltbares Smartphone Galaxy Fold auf den Markt kommen. Bei der Präsentation waren kaum Details zu sehen. Nun ist ein Video im Internet aufgetaucht, bei dem das Gerät in Aktion zu sehen ist, berichtet engadget. Dabei ist auch eine unschöne Display-Falte in der Mitte des Bildschirms erkennbar.