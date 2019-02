Huawei Mate X im Kurztest: So faltet man ein Handy richtig

Das Scharnier, das laut Huawei aus mehr als 100 Einzelkomponenten besteht, dürfte aber relativ schwergängig sein. Egal in welche Position es der Mitarbeiter mit der Lizent zum Falten brachte, das Mate X verharrte stets darin, als hätte man es festgeschraubt oder mit Klebstoff fixiert. Auch das Umschalten vom Tablet- zum Smartphone-Modus funktionierte fließend. Der Neigungssensor erkannte, welche Seite des Smartphones man gerade verwendete und schaltete mit kurzer Verzögerung um. Dabei hat man die Wahl zwischen drei Modi: Tablet (vollständig ausgeklappt), großes (Vorderseite mit 6,6 Zoll) und kleines Smartphone (Rückseite mit 6,4 Zoll und Bereich für App-Shortcuts).

Erinnert an Kindle

Der Tablet-Modus ist unerwartet bequem. Das Mate X lässt sich über den "Griff" an der Seite, in dem Chips, Kamera und Akku verbaut sind, erstaunlich gut halten. Es erinnert an alte Kindle-Modelle, die ähnliche Designelemente hatten. Da sich der Schwerpunkt des 295-Gramm-Tablets stark zum Griff verlagert, lässt sich dieses angenehm dort halten. Ich könnte mir durchaus vorstellen, morgens gemütlich durch Twitter zu scrollen, während ich an der Seite ein YouTube-Video abspiele. Das wird auch durch das ungewöhnliche Bildverhältnis (2200 mal 2480 Pixel) begünstigt.

Zusammengeklappt macht das Mate X ebenfalls einen sehr guten Eindruck. Mit einer Breite von 78,3 Millimeter lässt es sich angenehm mit einer Hand halten, für die Bedienung des relativ hohen Smartphones braucht man aber beide Hände. Wer das Smartphone einhändig bedienen will, kann es aber einfach wenden und bekommt ein etwas kompakteres Format geboten. Der Bildschirm ist aufgrund des Griffstücks etwas schmaler und misst nur 6,4 Zoll in der Diagonale. Der obere Bereich des Bildschirms wird von einem schwarzen Streifen bedeckt, auf dem App-Shortcuts, beispielsweise für die Kamera, zu finden sind.

Hält zumindest zwei Jahre lang

Obwohl das Smartphone fast doppelt so viel wie aktuelle Top-Modelle wiegt, wirkt es keineswegs wuchtig, sondern vielmehr hochwertig. Um die Flexibilität zu gewährleisten, verzichtet man auf Glas und somit die branchenübliche Gorilla-Glass-Beschichtung. Das hat aber einen positiven Nebeneffekt: Es gibt keine spürbare Distanz zwischen Bildschirm und Nutzer, die üblicherweise durch das Glas entsteht. Laut Huawei sei die Oberfläche weiterhin vor Kratzern geschützt, ein spezielles Schutzgehäuse soll es auch vor Sturzschäden bewahren.

Der Bildschirm ist ungemein hell und die Farbdarstellung machte einen sehr guten Eindruck. Der Bereich, an dem das Smartphone gebogen wird, war jedoch leicht heller als der restliche Bildschirm. Laut Huawei nehme man derzeit noch Verbesserungen am Panel vor, um derartige Effekte zu verhindern. Dass durch das ständige Falten der Bildschirm langfristig in Mitleidenschaft gezogen wird, streitet Huawei nicht ab. Wie lange dieser hält, teste man derzeit noch. Man müsse sich aber zumindest für zwei Jahre keine Sorgen machen.

Geheimnisse um Hardware

Die im Griffstück verbaute Triple-Kamera machte ebenfalls einen guten Eindruck, allerdings will Huawei vorerst keine Auskunft über technische Details geben. Das liegt wohl daran, dass diese in ähnlicher Form im P30 zum Einsatz kommen dürfte, das am 26. März offiziell vorgestellt werden soll (was zu erwarten ist). Bei Bedarf kann auch im Smartphone-Modus der komplette Bildschirm aktiviert werden, sodass beispielsweise eine Person sieht, ob sie beim Fotografieren richtig in Szene gesetzt wird.

Der Fingerabdrucksensor ist an der Seite des Griffstücks verbaut. Zudem gibt es am Griffstück eine Taste, die den Mechanismus entsperrt, sodass der Bildschirm gefaltet werden kann. Der Knopf lässt sich einfach betätigen, der Bildschirm schnalzt dann in einem Winkel von knapp 30 Grad hervor. Auf einen Kopfhöreranschluss verzichtet man. Wie ein Produktmanager erklärt, sei dafür nicht ausreichend Platz im Gehäuse, auch wenn das recht breite Griffstück einen anderen Eindruck erweckt.