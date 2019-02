Huawei präsentiert faltbares 5G-Smartphone Mate X

Gerüchte haben bereits seit längerem darauf hingedeutet, dass Huawei am Mobile World Congress in Barcelona keine Flaggschiff-Modelle präsentieren wird - das P30 und das P30 Pro werden Ende März offiziell vorgestellt. Stattdessen nutzt die Nummer drei am Smartphone-Markt die Handy-Messe in Spanien für die Premiere seines faltbaren Smartphones.

Huawei setzt nicht wie Samsung auf zwei verschiedene Displays - einen für den Smartphone-Modus, einen nach innen faltbaren für den Tablet-Modus. Beim Mate X hat Huawei nur einen beweglichen Bildschirm verbaut, der sich an einer Stelle nach hinten biegen lässt. Dadurch wird ein Teil des großen Bildschirms zum Screen im Smartphone-Modus.