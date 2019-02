2019 wird für Smartphones zum Falt-Jahr

Falttechniken

Diese Lösung, ein Knick in der vertikalen Mitte, gilt momentan als die einfachste Form ein Display zu falten. Auch das Huawei „Mate Flex“ soll diese Bauform haben, der Hersteller hat das aber noch nicht bestätigt. Samsungs „Galaxy Fold“, so der kolportierte Name, hat den Mittel-Falz. Dieser wurde bereits bei einer Konferenz, anhand eines Prototyps, vorgeführt. Das Gerät wird allerdings zusammengeklappt. Für den „Smartphone-Modus“ befindet sich ein Zusatz-Display auf der Außenseite. Ob das das finale Design des Galaxy Fold ist, ist unbekannt.

Xiaomi geht einen anderen Weg und zeigt in einem Teaser-Video einen Doppel-Knick, bei dem links und rechts Teile des Displays nach hinten geklappt werden, um aus dem Tablet-großen Gerät eines zu machen, dass in die Hosentasche passt. Ein Patent von Motorola verrät, dass ein Einzelknick bei einem Smartphone zum Einsatz kommt, der das Display zufaltet. Dies soll den Formfaktor kultigen Motorola-Klapphandys der Razr-Serie imitieren.

TCL, bekannt dafür tote Smartphone-Marken wie BlackBerry und Palm zu reanimieren, arbeitet gleich an mehreren Falt-Phones. Eines davon ist so oft falt- und biegbar, dass es wie ein Armreif am Handgelenk getragen werden kann. Auch Energizer will ein faltbares Handy vorstellen. Dies soll, genau wie viele der angekündigten Falt-Phones der anderen Hersteller, am Mobile World Congress gezeigt werden. Der findet vom 25. bis 28. Februar in Barcelona statt.