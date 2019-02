Apple arbeitet an faltbarem iPhone

Anders als bei Samsung, welches das faltbare Display eher dazu einsetzen möchte, um das Smartphone tabletartig zu vergrößern, geht es bei dem Apple-Patent darum, das Smartphone kleiner zu machen, wenn es verstaut wird. Diesen Ansatz verfolgt auch Motorola, das kürzlich mit einer geplanten Neuauflage des Motorola Razr für Aufsehen sorgte.

Bereits mehrere Patente

Es ist bereits das zweite Apple-Patent zu faltbaren Display-Technologien, das im Februar 2019 auftauchte. In einem anderen Eintrag beschreibt Apple, wie flexible Displays generell in Produkten verwendet werden könnten. So kann sich der iPhone-Hersteller etwa vorstellen, diverse Bauteile unter dem Display zu "verstecken".