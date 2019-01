So soll das Motorola Razr mit faltbarem Display aussehen

Nachdem vor kurzem bekannt geworden ist, dass das Kulthandy Motorola Razr im Lenovo-Konzern eine Wiederauferstehung feiern dürfte, wurde diesbezüglich nun ein Patentantrag entdeckt. Der Eintrag in der "World Intellectual Property Organisation" (WIPO) zeigt diverse Skizzen, die ein Motorola-Smartphone beinhalten. Die Bezeichnung Razr ist zwar in dem Eintrag nicht zu finden. Das Design ist aber stark am ursprünglichen Aussehen des legendären Handys angelehnt.