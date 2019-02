Huawei kündigt erstes faltbares 5G-Smartphone an

Auf die Frage, was denn die Hersteller am MWC in Barcelona präsentieren werden, heißt es meist: Entweder ein faltbares Smartphone oder ein 5G-Handy. Bei Huawei kann man nun dieses "entweder-oder" weglassen. Denn wie aus der Ankündigung in einem Tweet hervorgeht, wird der chinesische Technologiekonzern auf der Handy-Messe Ende Februar ein faltbares, 5G-fähiges Smartphone präsentieren.

Der Tweet zeigt ein halb-zugeklapptes, faltbares Smartphone und die Startzeit des Presse-Events in Barcelona. "Connecting the Future", steht auf dem Bild geschrieben. Informationen über den Tweet hinaus hat Huawei nicht veröffentlicht.