Tagelang Akku: Energizer bringt Handy mit gigantischen 18.000 mAh

Nicht überraschend genug, dass der Batteriehersteller Energizer überhaupt Smartphones verkauft - Ende Februar wird das US-Unternehmen am Mobile World Congress in Barcelona mehr als zwei Dutzend Handys präsentieren, die zum Teil über riesige Akkus verfügen. Insgesamt will Energizer 26 Smartphone-Modelle zeigen, wobei die meisten davon herkömmliche Feature-Phones sein sollen. Aber auch ein faltbares Smartphone ist dabei.

Unter den Neuvorstellungen sollen aber auch mehrere Smartphones sein, die zum Teil über riesige Akkus verfügen sollen. Ein Gerät der "Power Max"-Modelle soll einen Akku mit einer Kapazität von 18.000 mAh verbaut haben. Das ist der größte Akku, der jemals in einem Smartphone verbaut wurde, schreibt 9to5google.