Microsoft bereitet Windows 10 auf faltbare Geräte vor

Ob sich Microsoft auch dieses Mal an der neuen Gerätekategorie beteiligen wird, ist unklar. Gerüchten zufolge arbeitet man unter dem Codenamen Andromeda an faltbaren Geräten, unter anderem an einem faltbaren Surface. Dieses soll durch das flexible Design einen raschen Wechsel zwischen Tablet- und Smartphone-Format ermöglichen.