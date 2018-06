Andromeda: Microsofts faltbares „Taschen-Tablet“ soll noch heuer kommen

In Patenten, Referenzen in Betriebssystemen und Gerüchten tauchte das Microsoft-Gerät in vergangenen Jahren immer wieder auf. Laut einem internen Microsoft-Dokument, das The Verge vorliegt, handelt es sich dabei um ein neues Surface-Gerät. Andromeda, so der Name des geheimnisvollen Gerätes, soll ein faltbares Tablet mit Dual-Display sein, das in eine Hosentasche passt.

Neue Gerätekategorie

Geht es nach Microsoft, dann wird Andromeda eine „neue und disruptive“ Gerätekategorie begründen, die eine „persönliche und vielfältige“ Computererfahrung ermöglicht. Die Grenzen zwischen PC und Smartphone sollen bei dem faltbaren Tablet verschwimmen.

Das Gerät verfügt über zwei Bildschirme, die sich beim Öffnen des Gerätes zusammenfügen und die durch das Scharnier entstehende Lücke schließen. Der Designer David Breyer hat im Dezember auf Basis von Microsoft-Patenten ein 3D-Konzept des Gerätes erstellt, das laut The Verge den Prototypen von Andromeda ziemlich genau entsprechen soll.