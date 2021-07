Microsoft arbeitet an neuem Betriebssystem Windows Core OS

Wie Windows Central berichtet, arbeitet Microsoft an einem neuen Windows. Es heißt Windows Core OS und soll eine modulare, modernere Version von Windows 10 sein. Das Projekt ist in mehrere Teile aufgeteilt Alle nutzen denselben Kern – deshalb auch der Name Core OS. Andromeda ist für mobile Geräte, wie Smartphones und Tablets, gedacht. Oasis ist die Version für Windows Mixed Reality. Aruba soll auf dem Surface Hub zum Einsatz kommen. Polaris ist für Computer konzipiert.

Polaris zielt auf den Markt für günstige Geräte ab. Microsoft wird es vermutlich gegen Googles Chrome OS positionieren. Dafür spricht auch das grundlegende Konzept: Windows Core OS hat keine native Unterstützung für klassische 32-Bit-Anwendungen, da die Windows Shell wegfällt.