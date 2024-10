Trump hat gewonnen

Egal, wie die Wahl in den USA ausgeht: Donald Trump hat die Spielregeln der Gesellschaft geändert. Für wissenschaftlich-faktenbasiertes Denken ist das übel.

Die Einwanderer aus Haiti essen die Hunde und Katzen ihrer Nachbarn. Die demokratische Partei will Hinrichtungen von Babys nach der Geburt erlauben. Die Regierung kann außerdem das Wetter steuern, der Hurricane Milton zeigt das ganz klar.

Alle diese Aussagen sind völliger Unsinn. Nichts an ihnen ist wahr. Sie sind auch nicht teilweise wahr, sie sind keine verzeihbare Übertreibung korrekter Fakten, sie sind einfach Humbug. Trotzdem spielten all diese Aussagen im US-Wahlkampf eine wichtige Rolle. Die Behauptungen über katzenessende Haitianer und Baby-Morde kamen von Donald Trump selbst, die Wetter-Manipulation (ein Thema, das in radikalen Verschwörungstheoretiker-Kreisen immer wieder angesprochen wird), wurde von seiner flammenden Unterstützerin Marjorie Taylor Greene ins Spiel gebracht.

Dass in Wahlkampfzeiten Falschaussagen verbreitet werden, ist nicht neu. Vermutlich findet man in jeder größeren Wahlkampfrede irgendwelche fragwürdigen Aussagen, wenn man sie sorgfältig wissenschaftlich durchanalysiert. Das ist aber auch nicht das Problem. Das eigentliche Problem ist: Man versucht nicht einmal mehr, Unsinn als Fakten zu tarnen. Man hält es nicht mehr für notwendig, denn Fakten sind einfach nichts mehr wert.

Fake News und nicht-mal-Fake-News

Erinnern wir uns an die COVID-Pandemie zurück: Da kursierte beispielsweise eine Zeit lang das Gerücht, die COVID-Impfung würde Frauen unfruchtbar machen. Das Spike-Protein des Impfstoffs würde die Plazenta angreifen, hieß es. Das war falsch, es wurde rasch widerlegt, nie bestand ein Grund zur Sorge. Es ist ein typisches Beispiel für Fake News: Eine Argumentation wird präsentiert, die durchaus wissenschaftlich und logisch klingt – bis sie jemand, der sich mit dem Thema wirklich auskennt, genauer unter die Lupe nimmt und widerlegt. Es ist aber verständlich, wenn Leute, die nicht vom Fach sind, solche Geschichten glauben und weiterverbreiten.

Geschichten von katzenfressenden Ausländern oder regierungsgesteuerten Wirbelstürmen fallen allerdings nicht in diese Kategorie. Man versucht gar nicht mehr, eine logische Argumentation zu liefern. Fakten, die solche Thesen stützen sollen, werden nicht einmal zum Schein präsentiert. Jeder, der kurz nachdenkt, muss sofort zu dem Schluss kommen: Das kann jetzt nicht stimmen. Aber weiterverbreitet wird es trotzdem.

Früher hat man versucht, Lügen als Wahrheit zu tarnen. Wie einen Wolf, den man in einem Schafspelz versteckt, hat man versucht, Lügen als Fakten auszugeben. Heute ist das nicht mehr nötig. Heute hetzt man den Wolf einfach unverkleidet ins Kampfgetümmel und hofft, dass er ordentlich zubeißt.

Lügen haben aufgehört, etwas Unanständiges zu sein. Trumps Vizepräsidentschaftskandidat sprach das ganz offen aus: Wenn er „Geschichten kreieren“ müsse, um die Aufmerksamkeit der Medien zu bekommen, dann werde er das tun, sagte JD Vance.