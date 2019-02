LG wartet ab: "Es ist noch zu früh für faltbare Smartphones"

Was faltbare und biegbare Displaytechnologien angeht, zählt LG zu den Vorreitern. Was faltbare Smartphones betrifft, gibt sich der koreanische Elektronikkonzern aber zurückhaltend und will erst einmal abwarten wie sich der Markt entwickelt.

"Wir haben die Veröffentlichung eines faltbaren Smartphones zum Zuge des Starts des 5G-Smartphones überprüft, haben uns aber dann entschieden, es nicht zu produzieren", wird Brian Kwon, Leiter der Mobilsparte von LG, von der Korean Times zitiert.

Die Smartphones von LG sind in letzter Zeit nicht allzu gut bei den Kunden angekommen. Der koreanische Hersteller macht mit dem Smartphone-Geschäft derzeit Verluste. Daher wolle sich LG vorerst darauf konzentrieren, seine Marktposition mit dem Geschäft herkömmlicher Smartphones zu stärken. Daher wolle man bei faltbaren Smartphones abwarten und nicht vorpreschen.

Handy-Messe im Zeichen der faltbaren Smartphones

Sollte sich der Markt für faltbare Geräte gut entwickeln und sei LG bereit ein entsprechendes Gerät zu veröffentlichen, hält Kwon fest. Derzeit sei es jedenfalls noch zu früh für derartige Geräte.

Kommende Woche startet in Barcelona der Mobile World Congress. Dabei wird von einigen Herstellern, darunter Samsung, Huawei, Xiaomi, Energizer und TCL, erwartet, dass sie ihre faltbaren Smartphones präsentieren. Auch Apple soll mittlerweile an einem faltbaren Gerät arbeiten.