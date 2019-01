LGs ausrollbarer OLED-TV kommt noch dieses Jahr auf den Markt

Im scharfen Wettbewerb der TV-Geräte-Hersteller fordert LG den Marktführer Samsung mit einem zusammenrollbaren Fernseher heraus. Der südkoreanische Konzern stellte auf der CES in Las Vegas den LG OLED TV R vor, bei dem der Bildschirm komplett in einem kompakten Sockel verschwinden kann. In den Standfuß ist auch gleich eine Soundbar integriert.