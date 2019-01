Größer, schärfer, und Apple an Bord : Die TV-Trends der CES 2019

2019 besinnt sich die Consumer Electronics Show ( CES) wieder auf das zurück, wofür sie eigentlich vorgesehen war: Unterhaltungselektronik. Während in den Jahren zuvor die Messe in Las Vegas von Autoherstellern dominiert wurde, dient sie dieses Jahr auch wieder als Gradmesser dafür, was uns dieses Jahr an Flat-TVs, Robotern für den Alltag und anderen Gadgets erwartet.