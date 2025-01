OpenAI-Modell “denkt” chinesisch, keiner weiß warum

Unabhängig von Promt und Ausgabe wechselt das KI-Modell plötzlich in andere Sprachen.

Das Modell wechselt während seiner Denkprozesse scheinbar willkürlich in andere Sprachen. Insbesondere wird ins chinesische Mandarin gewechselt, selbst wenn die Eingabe auf Englisch erfolgt.

So setzt OpenAI auf Open-Source-Daten , die laut ihm vorwiegend von chinesischen Playern dominiert werden. “Die Länder oder Unternehmen, die Open-Source-KI kontrollieren, werden enorme Macht und Einfluss auf die Zukunft der KI haben”, schreibt Delangue.

Die genauen Gründe für o1s Sprachenwechsel bleiben unklar. OpenAI hat sich bisher nicht zu dem Phänomen geäußert. Naheliegend ist die Theorie, dass es an den Trainingsdaten liegen könnte. Das vermutet auch Entwickler Clem Delangue .

Effizienteste Sprache?

Es gibt aber auch andere Erklärversuche für das Phänomen. So argumentieren manche, dass das Modell möglicherweise die effizienteste Sprache für bestimmte Denkschritte wählt. Das Modell könnte Chinesisch für bestimmte Aufgaben also als besonders geeignet "empfinden", ähnlich wie Menschen manchmal in einer Fremdsprache denken, wenn sie über bestimmte Dinge nachdenken.

Tiezhen Wang, Entwickler beim KI-Start-up Hugging Face, äußerte sich zu dem Verhalten ebenfalls auf X. Er schreibt, dass das Modell die Sprache auswählt, die sich für ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Situation am passendsten "anfühlt". Er selbst würde etwa beim Rechnen in Chinesisch denken, weil das für ihn klarer und effizienter sei.