Samsung Smart-TV Q9FN im Test: QLED schlägt OLED

Ausgelagerte Anschlüsse

Der Q9FN ist das Spitzenmodell in Samsungs TV-Sortiment. Entsprechend durchdesignt sieht das Gerät aus. Der zarte Metallstandfuß ist ein optisch schönes Gegenstück zum 65-Zoll-Display. Ein wenig enttäuschend ist, dass der Q9FN relativ dick wirkt im Gegensatz zu LGs aktuellen OLED-TVs. Auch die Plastikrückseite ist nicht besonders schick, was aber nur jene stören wird, die das Gerät freistehend im Zimmer platzieren. Wird der Q9FN an die Wand geschraubt, verschwindet der Plastikrücken, dank Samsungs optionaler „No-Gap“-Wandmontage.

Wie schon bei früheren Samsung-Modellen sind die Anschlüsse in die sogenannte Connect Box ausgelagert. Beim Q9FN geht das sogar einen Schritt weiter. Auch das Netzteil befindet sich in der Connect Box. Der eigentliche TV ist nur mit einem einzigen, halbtransparenten Kabel an die Connect Box angeschlossen. Das Kabel kann durch den Standfuß geführt werden und hängt damit nicht unschön hinter dem TV runter.

Der Nachteil dieser Lösung ist, dass die Connect Box um ein ganzes Stück gewachsen ist. Bei der Auswahl des TV-Möbels muss auch die Connect Box mitbedacht werden. Zwar könnte man diese zwischen Standfuß und Display stellen, allerdings würde der schwarze Ziegelstein dann den sauberen und eleganten Look des Q9FN kompromittieren.

Aufgrund der ausufernden Größe hat man immerhin ausreichend Anschlüsse. 4x HDMI 2.0b, davon einmal mit ARC, 3x USB 2.0 (3.0 ist laut Samsung nicht notwendig, weil die Datenrate von 2.0 ausreichend ist), Optical Out, WLAN, Ethernet, CI+-Slot und zwei Antennen-Anschlüsse.