So funktioniert Österreichs erstes Kino mit LED-Screen

Kosten und Nutzen

Die LED-Wand hat laut Langhammer 750.000 Euro gekostet. Zum Vergleich: Ein Projektor kosten 50.000 bis 60.000 Euro. Der Preisunterschied ist in der Anschaffung also groß, Langhammer will sich damit aber unter anderem als Innovationsführer unter den österreichischen Kinobetreibern positionieren. Zu den Kunden gehören unter anderem „Technik-Freaks, die sich intensiv damit beschäftigt haben und einen Film genau in diesem Saal sehen wollen“, und auch Unternehmen können den Saal für ihre Präsentationen mieten: Je nach Vorführungszeit – ein Samstagabend kostet wegen der hohen Nachfrage freilich mehr als ein Dienstagvormittag – muss man rund 1500 Euro auf den Tisch legen, um den Saal samt Personal für drei Stunden zu mieten.