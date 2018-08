Amazon könnte Kinokette kaufen

Mit der Übernahme würde Amazon auf einen Schlag mehr als 50 Kinos in den ganzen USA besitzen, unter anderem in New York, Chicago, Los Angeles und San Francisco. Es wäre nicht der erste Vorstoß in die Offline-Welt für Amazon. Der US-Konzern kaufte im Vorjahr für 13,7 Milliarden US-Dollar die Supermarkt-Kette Whole Foods. Zudem betreibt man in den USA eigene kassalose Supermärkte sowie Buchgeschäfte.

Skepsis aus der Filmbranche

Der Kauf von Landmark Theatres könnte Amazon dabei helfen, seine Filme auch auf klassischen Wegen zu verbreiten. Wie Netflix sieht sich Amazon als Streaming-Anbieter oftmals mit Skepsis und Kritik konfrontiert. So könnte etwa die von vielen Filmfestivals gestellte Anforderung, dass ein Film bereits auf einer Leinwand zu sehen war, einfach erfüllt werden. Dass ein Unternehmen mit Produktionsstudio auch Kinos besitzt, war lange Zeit nicht erlaubt. Die US-Regierung deutete zuletzt aber an, dass man die fast 70 Jahre alte „Paramount-Regel“ aufheben könnte.