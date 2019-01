Video: So beeindruckend ist Xiaomis faltbares Smartphone

Das Video bestätigt Gerüchte, nach denen Xiaomi schon länger an faltbaren Geräten arbeitet. Ob das gezeigte Konzept je in Massenproduktion geht, ist aber offen. "Wir überlegen noch", schreibt Xiaomi-Boss Lin Bin in einem Posting bei Weibo.

Namensvorschläge für ein mögliches Produkt gibt es aber schon: "Mi Dual Flex" und "Mi MIX Flex" sind im Rennen, Xiaomi ist aber offen für alternative Vorschläge. Andere namhafte Hersteller arbeiten derzeit ebenfalls an faltbaren Smarthones, darunter Samsung und Huawei.