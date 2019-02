Faltbares Smartphone Royole FlexPai im Kurztest

Nicht hosentaschentauglich

Dass sich der flexible OLED-Screen nicht hinter Glas, sondern hinter einer transparenten Plastikschicht befindet, fühlt sich eigenartig an - völlig anders als der Touchscreen bei Tablets oder Smartphones. Trotz des Plastiks lässt sich der Touchscreen aber wie gewohnt bedienen und reagiert unmissverständlich auf die Eingaben.

An der Stelle wo das Display knickt, bleibt im gefaltenen Smartphone-Modus ein recht großer Spalt. Was anfangs verbesserungswürdig aussieht, entpuppt sich bei der Handhabung als gar nicht mal so unpraktisch. Denn dadurch liegt das FlexPai als Smartphone gut in der Hand. Will man es allerdings in die Hosentasche stecken, wünscht man sich wieder, dass sich das flexible Gerät ohne großen Spalt falten ließe. Hosentaschentauglich ist das FlexPai wirklich nicht.