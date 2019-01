Das erste faltbare Smartphone ist nett aber furchtbar, sagen Tester

Auf der Consumer Electronics Show ( CES) in Las Vegas konnte das FlexPai nun ausprobiert werden. Wirklich überzeugen konnte das Gerät nicht, wie erste Berichte zeigen. Diese bezeichnen das FlexPai etwas als "charmant, aber furchtbar" oder als ein "Falt-Fiasko".

Was die Hardware betrifft, stößt sich der Tester von The Verge an der schlechten Bildqualität des Displays. Farbverzerrungen seien ebenso zu bemerken wie übersättigte Farben, heißt es in dem Bericht. Überzeugen konnte hingegen die robuste Bauart, die auch stärkerem Druck beim Falten standhalten soll.