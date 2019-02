Auch Oppo zeigt faltbares Smartphone

Neben Samsung, Huawei und Xiaomi gibt es nun offenbar auch vom chinesischen Smartphone-Hersteller Oppo ein faltbares Gerät. Zu sehen ist es in einem Post von Oppo-Manager Brian Shen auf dem chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo.

Die Bilder zeigen ein Gerät mit flexiblem OLED-Display, das sich in der Mitte einmal falten lässt. Das Display bleibt dabei an der Außenseite. Bauteile wie Kamera oder andere Sensoren dürften an einer dicken Stelle im Gehäuse untergebracht sein. Damit ähnelt das Gerät in seinem Design Huaweis faltbarem 5G-Handy Mate X.