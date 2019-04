Das sagen die ersten Tester zu Samsungs faltbaren Smartphone

Gelobt wird die Verarbeitung. Cnet beschreibt das Fold als überraschend hochwertig. Positiv überrascht zeigen sich die Tester auch vom Falt-Mechanismus. Im geschlossenen Zustand gibt es zwar einen Spalt, aber Magneten und Federn halten die zwei Hälften verlässlich zusammen.

Das Auf- und Zuklappen soll sehr flüssig gelingen, also ohne unerwartete Widerstände. Die Tester beschreiben die ersten Faltversuche als Wow-Moment. Alle sind sichtlich beeindruckt davon, dass diese Version eines faltbaren Bildschirms nun tatsächlich in ein serienreifes, massentaugliches Gerät umgesetzt wurde.

Aufgeklappt beschreiben die Tester das Fold als ein Mini-Tablet. Wenn man will, kann man es auch nicht ganz flach aufklappen. Es ist dann in etwa so, als würde man ein Taschenbuch halten. Das Display wird als lichtstark und mit kräftigen Farben beschrieben. Negativ fällt der sehr große Notch auf der rechten Seite auf. The Verge hätte sich gewünscht, dass Samsung die zwei Frontkameras und den Sensor auf die Außenseite verfrachtet hätte, wo ohnehin dicke Ränder sind. So hätte der Notch im Tablet-Modus kleiner sein können.