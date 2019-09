Falten ohne Pannen: Neues Samsung Galaxy Fold 5G im Kurztest

Retro oder futuristisch

Nimmt man das Handy zum ersten Mal in ausgefaltetem Zustand in die Hand, wirkt es futuristisch. Das biegbare Display sieht in ausgefaltetem Zustand einfach anders aus, als alles, was man bisher kannte.

Klappt man das Handy zusammen, wird es klobig und der futuristische Eindruck schwindet. Zusammengeklappt und mit dem (vergleichsweise) kleinen und nicht wirklich schönen 4,6-Zoll-Display auf der Außenseite wirkt das Handy eher wie ein Nokia Communicator als ein modernes 2100-Euro-Handy. Dazu trägt auch das Gewicht von 263 Gramm bei. Handys, die so schwer sind, ist man heutzutage einfach nicht mehr gewöhnt.