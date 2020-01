Xiaomi Mi Note 10 im Test: Handy mit der Superlativ-Kamera

Was bringen 108 MP?

Fotos mit den 27 MP Standardeinstellungen sind detailreich und makellos ausbalanciert. Die Farbwiedergabe wirkt neutral, was natürliche und lebendige Fotos zur Folge hat. Auch der HDR-Modus funktioniert einwandfrei und erhöht - wie gewünscht - den Kontrast in den helleren und dunkleren Bereichen.

Bei den 108 MP Fotos ist es zunächst absolut beeindruckend, wie weit man in die Fotos hineinzoomen kann. Die zusätzlichen Pixel und riesigen Fotos erlauben es natürlich Bildbereiche hervorzuheben, zuzuschneiden beziehungsweise zu vergrößern. Bei schlechteren Lichtbedingungen nimmt die Bildqualität der 108 MP Kamera rasant ab.

Grundsätzlich reichen die 27 MP vollkommen aus. In den seltensten Fällen wird man von den zusätzlichen Bildpunkten Gebrauch machen. Auch was den Speicherplatz und die längere Verarbeitungsdauer betrifft, ist man mit den Standardeinstellungen besser dran. Und nicht zuletzt ist die Kamera-Software in der Lage, mit den 27 MP bessere Bilder zu produzieren, als mit der vollen Auflösung von 108 MP.