Samsung Galaxy Z Flip: Display enttäuscht Tester

Der YouTuber Zack Nelson machte auf seinem Kanal JerryRigEverything einen Ausdauer-Test mit dem Z Flip. Dabei zeigte sich die Schwäche des Displays schon zu Beginn: Beim Kratztest hinterließ eine Plastikspitze deutliche Kratzer im Display. Nelson stuft diese Beschädigung als Intensität 2 nach dem Test mit dem Fingernagel ein, den das Display ebenfalls nicht zufriedenstellend überstanden hat. Bei Intensität 4 hört man im Video, wie die Spitze Teile des Displays abträgt. Der Tester zeigt sich enttäuscht von Samsungs Aussage, es handle sich um ein Glas-Display. Seiner Einschätzung nach kann es sich höchstens um eine Glas-Kunststoff-Mischung handeln, da es sich wie Plastik-OLED-Panels verhält.

Gratis Schutzfolie

Samsung ist sich des Problems bewusst und bietet Käufern an, kostenlos eine Schutzfolie auftragen zu lassen, wie The Verge berichtet. Samsung beschreibt gegenüber The Verge, dass das Galaxy Z Flip eine zusätzliche Schutzfolie besitzt. So wäre es möglich, dass die Beschädigung beim Test hauptsächlich diese Folie betrifft. Wie schon beim Galaxy Fold bietet Samsung an, das Display für 120 US-Dollar auszutauschen.