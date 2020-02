Hands-ons: Das sind die ersten Eindrücke vom Galaxy Z Flip

Am Dienstag stellte Samsung seinen zweiten Versuch bei Falt-Handys, das Galaxy Z Flip, vor. Erste Geräte wurden nach der Präsentation für Hands-ons verteilt. Dabei hat das Klapphandy einen durchaus guten Eindruck hinterlassen. Diesmal könnte es funktionieren, heißt es etwa bei Mashable . Das Galaxy Z Flip sei weit überzeugender als Samsungs erster Versuch bei Falt-Handys, das Fold.

Lob für glasartiges Display

Vor allem das glasartige Display hat es den ersten Testern angetan. Der Unterschied zu Kunststoff-OLED-Panels, wie sie etwa bei Motorolas kürzlich vorgestellten Falt-Handy Razr verwendet würden, sei gewaltig. Das ultradünne Glas fühle sich definitiv viel besser an und könne auch nicht so einfach mit dem Fingernagel markiert werden, wie die bisher verwendeten Plastikbildschirme, schreiben die Kollegen von The Verge.