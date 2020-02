So schlägt sich das Samsung Galaxy S20 im Kurztest

Das Galaxy S20 Ultra hat einen relativ großen 6,9-Zoll-Bildschirm und ein recht hohes Gewicht von 220 Gramm. Auch, wenn man mit dem riesigen Display umgehen kann, ist das Gewicht bereits an der Grenze des Erträglichen. Mit einer Stärke von 8,8 Millimeter ist das S20 Ultra auch um genau einen Millimeter dicker als die anderen S20-Geräte. Der Grund hierfür liegt laut Samsung vor allem im Akku und in der Periskop-Kamera.

Die Kamera

Die Kameraanordnung auf der Rückseite erinnert an das Kamera-Setup des iPhone 11 und noch mehr an das Google Pixel 4. Auf einer rechteckigen Fläche, die sich etwas vom Gehäuse abhebt, sind die vier beziehungsweise drei Kameralinsen der S20-Geräte untergebracht. Im Gegensatz zu den Vorgängergeräten hebt sich die rückseitige Kamera bei den S20-Smartphone deutlich mehr ab, was Samsung mit den höherwertigen Objektiven erklärt.

Probiert man die Kameras aus, wird man feststellen, dass unter halbwegs guten Lichtbedingungen die Fotos wirklich gut aussehen. Hier gibt es wirklich nichts auszusetzen.