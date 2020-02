Samsung Galaxy S20 ist da: 108 Megapixel und Super-Display

Fingerprint und Bixby-Taste

Der Fingerprintscanner befindet sich bei den drei Modellen im AMOLED-Screen. Der Ultraschall-Fingerprintsensor ist derselbe wie beim Note 10 - lediglich die Software wurde verbessert.

Einen dedizierten Bixby-Button gibt es keinen mehr. Ähnlich wie beim Galaxy Note 10 kann der Bixby-Assistant über längeres Drücken der Power-Taste aufgerufen werden. Alle drei Tasten - Power und die beiden Volume-Tasten - befinden sich auf der rechten Seite des Gehäuses.

5G und Kopfhöreranschluss

Die S20-Smartphones sind die ersten Galaxy-S-Geräte, die ohne herkömmlichen 3,5mm-Kopfhöreranschluss auskommen müssen. Entsprechende Adapter sind im Lieferumfang inbegriffen. Wer ein Galaxy-S20-Gerät vorbestellt, bekommt zudem die neuen Galaxy Buds+ Bluetooth-Ohrhörer kostenlos dazu.

Das S20 und das S20+ gibt es wahlweise in einer 4G- sowie in einer 5G-Variante. Das 4G-Modell ist dabei jeweils um 100 Euro günstiger. Das S20 Ultra ist nur in einer 5G-Variante erhältlich.