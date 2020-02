Samsung Galaxy Z Flip: Das kann das neue Falt-Handy

In den 1990er-Jahren waren Klapp-Handys der letzte Schrei. Doch mit dem Siegeszug der Smartphones ist diese Produktkategorie nahezu ausgestorben. Das soll sich nun ändern. Denn Samsung will das Klapp-Handy wieder auferstehen lassen.

Das Samsung Galaxy Z Flip ist ein faltbares Smartphone, das über ein flexibles Display verfügt. Das Handy wird im zugeklappten Zustand in jede Hosentasche passen. Die Maße belaufen sich dabei auf 87,4 x 73,6 Millimeter. An der dicksten Stelle ist es 17,3 Millimeter stark, an der dünnsten Stelle 15,4 Millimeter. Ein 1,06 Zoll kleiner AMOLED-Bildschirm mit einer Auflösung von 300 x 112 Pixel an der Außenseite zeigt Uhrzeit, Akkustand und Benachrichtigungen an.