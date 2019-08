Samsung Galaxy Note 10+ im Test: Das Einhorn unter den Smartphones

„Ist das noch Samsung?“

Egal ob S- oder Note-Serie: Wenn man jahrelang Samsung-Smartphones testet oder nutzt, weiß man, wie sich ein Samsung-Handy anfühlt, sobald man es in die Hand nimmt. Beim Note 10+ ist das nicht der Fall. Um dieses Gefühl zu bestätigten, legte ich meinen Kollegen das Note 10+ auf den Tisch, mit den Worten: „Nimm mal“. Seine Reaktion beim Hochheben: „Ist das noch Samsung?“

Die Note-Serie und S+-Geräte hatten bisher immer etwas Wuchtiges. Sie fühlten sich massiv an, so als sei das Gerät randvoll gepackt mit Technologie. Beim Note 10+ ist das anders. Es fühlt sich nicht direkt „hohl“ an, aber es ist einfach nicht so, wie bisher. Die Entscheidung von Samsung, dieses Feeling so grundlegend zu ändern, ist sehr mutig. Es würde mich nicht wundern, wenn einige langjährige Samsung-User von dieser Haptik initial abgeschreckt sind, wenn sie das 1100 Euro teure Smartphone zum ersten Mal in die Finger kriegen.

Dieses Gefühl ist Teil der Marke und für Premium-Kunden auch Teil dessen, was sie mit Samsung verbinden. Das zu ändern, ist nicht nur mutig, sondern geradezu tollkühn – und es war die richtige Entscheidung. Nach dem ersten Minischock merkt man im Alltagsgebrauch, wie gut das Note 10+ trotz seiner Größe und des Gewichts von 198 Gramm in der Hand liegt. Ich habe mehrere Monate das S10+ in der Ceramik-Edition verwendet, das das gleiche Gewicht hat. Im Vergleich mit dem Note 10+ fühlt es sich aber schwer und fast schon unangenehm in der Hand an.