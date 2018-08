Galaxy Note 9 im Test: Samsungs bislang bestes Smartphone

S Pen

Das Beste kommt zum Schluss. Laut Samsung ist der S Pen für über 60 Prozent der Note-User das Hauptkaufargument – wenig überraschend, denn ohne den wäre die Note-Serie fast redundant zu den S+-Modellen.

Der S Pen hat dieselbe Größe wie beim Note 8. Romane würde ich damit nicht schreiben wollen, aber für Kritzeln und schnelle Notizen ist er gut geeignet. Nettes Detail am Rande: Bei Notizen am Lockscreen schreibt der gelbe S Pen in Gelb. In der PenUp-App kann man jetzt auch Fotos transparent im Hintergrund anzeigen lassen, um diese abzumalen.

Fernbedienung

Das Highlight ist die Bluetooth-Verbindung zwischen S Pen und Note 9. Die Taste des Stifts wird dadurch zur Fernbedienung. Drückt man die Taste lange, wird eine zuvor eingestellte App gestartet. In der Kamera-App wird mit einmaligen Drücken ausgelöst, Doppel-Drücken wechselt zwischen Front- und Hauptkamera. Klingt banal, ist aber nicht nur für Selfies praktisch. Durch die Größe des Note 9 ist es manchmal schwierig das Smartphone sicher zu halten und gleichzeitig zur Lautsprecher-Taste oder der Auslöse-Taste am Display zu greifen. Der S Pen vereinfacht das. Und ja, Smartphone-Kamera-Fernauslöser (Selfie-Stange anyone?) gibt es zwar bereits, aber beim Note 9 habe ich so einen immer dabei und muss ihn nicht erst einpacken.

Bei Präsentation springt man mit der S-Pen-Taste zwischen Folien hin und her, was vor allem im DeX-Modus Sinn macht. Verwendet man das Note 9 so, um Videos oder YouTube am TV anzusehen, kann man auf der Couch sitzend mit dem S Pen pausieren oder zum nächsten Video in der Playlist springen. Ein ganzer Spielfilm geht sich nicht aus: Nach spätestens 40 Minuten muss der S Pen für 40 Sekunden zum Aufladen zurück ins Smartphone.

In der Galerie kann man ähnlich wie bei der Präsentation mit der S-Pen-Taste vor- und zurückspringen, beim Diktiergerät wird die Aufnahme gestartet und gestoppt. In Chrome springt man vor und zurück und auch Spotify unterstützt den S Pen. Zukünftig sollen es noch mehr Apps werden, wenn Samsung die API für den S Pen veröffentlicht.