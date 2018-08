Samsung stellt Galaxy Note 9 vor, Top-Modell kostet 1249 Euro

Samsung hat bei einem Event in New York das Galaxy Note 9 vorgestellt. Wie durch etliche Leaks bereits bekannt ist, orientiert sich das Design stark am Vorgängermodell, dem Note 8. Es ist um 0,2 mm dicker und mit 201 Gramm etwas schwerer.

Dafür ist aber die Akkukapazität von 3.300 mAh auf 4.000 mAh gewachsen. Das entspricht einer Steigerung von 21 Prozent. Das AMOLED-Display (2960 x 1440 Pixel) ist hingegen nur um 0,1 Zoll auf 6,4 Zoll gewachsen. Der größere Akku sollte sich also merklich positiv auf die Laufzeit auswirken.

Samsung zufolge wurde auch die Wasserkühlung beim Note 9 verbessert. Eine KI soll zudem die Leistung optimieren. Beides soll in Kombination das Warmwerden des Smartphones besser verhindern. Laut Samsung ist deshalb keine Dex-Station mehr mit Kühlung nötig. Stattdessen reicht ein optionaler USB-C-HDMI-Adapter, um das Note 9 an einen Monitor oder TV anzuschließen, um es in dem Desktop-ähnlichen Dex-Modus zu nutzen.