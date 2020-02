Soviel kosten das Samsung Galaxy S20 und Z Flip bei den Mobilfunkern

Am Dienstag stellte Samsung seine neuen Galaxy-S20-Modelle und das Falthandy Galaxy Z Flip vor. Die neuen Geräte können bei heimischen Mobilfunkern bereits vorbestellt werden. Am 13. März soll der Verkauf der bei den Mobilfunkern starten. Bereits davor, am 21. Februar, soll das Falt-Handy Galaxy Z Flip bei A1 und Magenta erhältlich sein. Bei Drei will man zu dem Gerät in Kürze Informationen veröffentlichen.

A1

Das Samsung Galaxy S20 und S20+ mit 128 GB Speicher bietet man gemeinsam mit dem Tarif A1 5GigaMobil M, der knapp 75 Euro monatlich kostet, für A1 Festnetz-Internet-Kunden um 0 Euro an. Ansonsten variiert der Gerätepreis je nach Tarif.

Das gilt auch für das Galaxy S20 Ultra. Für 0 Euro wird das Gerät nur gemeinsam mit dem Tarif 5GigaMobil L angeboten, für den knapp 90 Euro monatlich berechnet werden.

Das neue Samsung-Falt-Handy Galaxy Z Flip wird ab dem 21. Februar erhältlich sein und für Kunden, die sich für den 90-Euro 5G-Tarif von A1 entscheiden, ebenso für 0 Euro angeboten. Details zu den Preisen finden sich auf der A1-Webseite zu den Geräten.

Magenta

Bei Magenta ist das S20 gemeinsam mit dem günstigsten Tarif (Mobile S, 25 Euro) für 696 Euro zu haben, bei der Wahl des teuersten "Mobile Platin"-Tarifs (70 Euro monatlich) kostet es 192 Euro.

Beim S20+ variiert die Preisspanne für das Gerät von 312 bis 816 Euro, beim S20 Ultra zwischen 648 und 1.152 Euro. Näheres gibt es auf der Magenta-Webseite zu den Geräten.

Das Galaxy Z Flip wird Magenta ebenfalls ab dem 21. Februar anbieten. Vorbestellungen sind nach Unternehmensangaben nicht möglich.

Drei

Bei Drei ist das Galaxy S20 in Kombination mit dem günstigsten Tarif MyLife L (19 Euro monatlich) um 792 Euro zu haben. Wer sich für den teuersten Tarif (Optimal Unlimited Plus, knapp 80 Euro) entscheidet, bekommt es um 0 Euro.

Das S20+ kostet gemeinsam mit dem günstigsten Tarif (19 Euro monatlich) 882 Euro. In Kombination mit dem 80-Euro-Spitzentarif werden 90 Euro für das Gerät verlangt. Für das S20 Ultra reicht die Preisspanne für das Gerät von 1.206 Euro bis zu 468 Euro in Kombination mit dem Optimal Unlimited Plus Tarif für knapp 80 Euro monatlich.

Das Galaxy Z Flip wird bei Drei ebenfalls erhältlich sein. Näheres dazu will man in Kürze bekannt geben, heißt es auf Anfrage der futurezone. Interessierte können sich auf der Website des Anbieters für ein Info-E-Mail anmelden. Dort gibt es auch weitere Details zu den Gerätepreisen.

Samsung selbst verrechnet für das Galaxy S20 in der 4G-Version 899 Euro, 5G: 999 Euro. Das S20+ kostet ab 999 Euro (4G) und 1.099 Euro (5G). Das S20 Ultra ist ab 1.349 Euro zu haben. Das Galaxy Z Flip wird ab 1.480 Euro angeboten.