LG G8X ThinQ im Test: Ein Smartphone zum Falten, aber anders

"Ein faltbares Handy? Kommt nicht in Frage, das braucht niemand! Aber warum nicht ein Smartphone mit zwei Displays zum Zusammenklappen?" So in etwa könnte der Entstehungsprozess bei LG abgelaufen sein, als die Idee für das LG G8X ThinQ geboren wurde.

Herausgekommen ist ein etwas umständlich wirkendes Gerät, das mit seinen zwei Bildschirmen am Ende vielleicht doch Sinn ergeben könnte. Dahingehend haben wir haben uns das LG G8X ThinQ genauer angesehen.