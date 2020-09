Samsung Galaxy Z Fold 2 im Test: Falt-Handys werden erwachsen

Fingerabdruck, Innenleben, Sound und Akku

Samsung setzt beim Z Fold 2 auf einen Fingerabdrucksensor, der in den länglichen Power-Button integriert ist. Wirklich warm bin ich mit dem schmalen Sensor nicht geworden, das Entsperren funktioniert meistens nicht und wenn, dann überhaupt nur, wenn das Handy aufgeklappt ist. Zum Teil ist das vermutlich meiner sehr trockenen Haut geschuldet, die mir auch bei Fingerprint-Sensoren anderer Geräte Probleme bereitet. Gar so störrisch wie beim Fold 2 verhält sich aber sonst kein Fingerabdruckscanner.

In Sachen Leistung muss man beim Z Fold 2 keine Einbußen in Kauf nehmen. Der integrierte Snapdragon 865+ in Verbindung mit 12 Gigabyte RAM liefert genug Rechenpower, um auch die aufwendigsten Anwendungen ohne weiteres zu stemmen. Das macht sich auch im Alltag bemerkbar. Ruckler oder Ähnliches lassen sich nicht bemerken, auch nicht bei intensivem Multitasking auf dem großen Display.

Eine überraschend gute Leistung liefern übrigens die integrierten Stereo-Lautsprecher. Videos oder Musik lassen sich damit tatsächlich angenehm wiedergeben. Ob ich dafür - wie Samsung meint - meine Bluetooth-Box wirklich immer zuhause lassen würde, bezweifle ich.

Der Akku hat eine Kapazität von 4500mAh. Das wirkt in Anbetracht der 2 großen Displays nicht viel, reicht bei mir aber im Alltag gerade so aus, um durch den Tag zu kommen. Selbst bei intensiver Nutzung des großen Falt-Screens bin ich mit dem Fold 2 nur sehr selten in Stromnot gekommen. Und das, obwohl ich das Gerät mit einer 5G-fähigen SIM-Karte genutzt habe (wurde uns von Magenta zur Verfügung gestellt).