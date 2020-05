Faltbares Motorola Razr im Test: Nur retro reicht nicht

Fazit

So gerne ich das Motorola Razr auf- und zuklappe und das Falt-Design mag: Es bietet unterm Strich für einen Preis jenseits der 1.000 Euro einfach zu wenig. Selbst wenn man vom knarrenden Mechanismus absieht und davon ausgeht, dass er auf absehbare Zeit nicht kaputt wird, hat das Gerät einfach zu viele Schwächen.

Das Innenleben ist für ein Handy dieser Preisklasse einfach nicht mehr vertretbar, genauso wenig wie die Kameraleistung. Und auch der Akku trübt die Freude über das futuristische Aussehen.

Wäre das Razr ein faltbares Smartphone, das sich von der Konkurrenz mit einem Kampfpreis abhebt, könnte man angesichts der Schwächen ein Auge zudrücken. Dem ist aber nicht so. Das Handy spielt preislich in derselben Liga wie Samsungs Galaxy Z Flip. Will man sich jetzt ein faltbares Smartphone zulegen, sollte man sich eher an Samsung halten - oder im besten Fall gleich überhaupt auf die nächsten Generation an Geräten warten.