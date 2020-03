Falt-Handy Huawei Mate Xs im Test: Tablet und Smartphone vereint

Android 10 ohne Google

Auf dem Huawei Mate Xs läuft die quelloffene Version von Android 10 mit der Huawei-Benutzeroberfläche EMUI 10. Allerdings sind auf dem Smartphone keine Google-Dienste (GMS - Google Mobile Services) zu finden. Stattdessen kommt Huaweis eigene Lösung (HMS - Huawei Mobile Services) zum Einsatz und dem daran anknüpfenden Huawei-App-Store "App Gallery".

Die Google-Frage kann wie immer in diesen Fällen beantwortet werden: Wer nicht tief im Google-Ökosystem steckt, könnte den Umstieg auf ein Google-freies Handy wagen. Für all jene, die fest im Google-Universum verankert sind, wird ein Umstieg schwerfallen.

Kleiner Hoffnungsschimmer am Horizont: Huawei steckt viel Geld in die Entwicklung seines eigenen Ökosystems und bietet App-Entwicklern zahlreiche Anreize, ihre Apps für HMS zu optimieren. Seit Beginn des Android-Banns vor nicht ganz einem Jahr, hat sich in der App Gallery gerade bei lokalen und regionalen Apps viel getan. An das breite Angebot wie in Googles Play Store kommt Huawei aber noch nicht heran.