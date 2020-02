Huawei gibt Launch-Event des P40 bekannt

Niemand geringerer als Richard Yu, Chef der Huawei-Consumersparte, hat bereits Anfang des Jahres bekannt gegeben, dass die kommenden Huawei-Spitzengeräte im März in Paris präsentiert werden. Nun hat der chinesische Technologiekonzern das genaue Datum bekannt gegeben und somit den Launch-Event offiziell bestätigt.

Das Huawei P40 und das Huawei P40 Pro werden demnach am 26. März in Paris der Öffentlichkeit präsentiert. Die beiden Smartphones sollen in einem "noch nie gesehenen Design erscheinen", erklärte Yu vor einigen Wochen. Allerdings werden nach aktuellem Stand keine Google-Dienste auf den Geräten zu finden sein. Stattdessen arbeitet Huawei daran, App-Entwickler und ihre Anwendungen für den Huawei-App-Store "App Gallery" zu gewinnen.