Huawei P40 Lite im Kurztest: Google-frei und günstig

Fazit des Kurztests

Im Großen und Ganzen fühlt sich das 183 Gramm schwere Mittelklasse-Gerät recht hochwertig an. Müsste man den Preis des Smartphones schätzen, würde man diesen wohl eher höher ansetzen als er tatsächlich ist.

Das Design des Huawei P40 Lite wirkt zeitgemäß, ansprechend und modern. An der Verarbeitung gibt es im Grunde nichts auszusetzen. Statt des LC-Displays hätte dem Gerät ein OLED-Screen gutgetan. Aber auch der LCD-Bildschirm leistet ganze Arbeit.

Vor allem die Kamera wirkt vielversprechend, wenn man sie mit Konkurrenz-Smartphones in demselben Preissegment vergleicht. Der relativ große Akku verleiht dem P40 Lite zusätzliches Potenzial.

Bleibt am Ende noch die Google-Frage: Huawei arbeitet hart am Ausbau seines eigenen Ökosystems und dem dazugehörigen App-Store "App Gallery". Wer also nicht tief im Google-Ökosystem steckt, könnte den Umstieg auf ein Google-freies Handy wagen. Jenen, die jedoch im Google-System verankert sind, wird ein Umstieg schwer fallen.

Preis und Verfügbarkeit

Das Huawei P40 Lite kommt in Österreich Ende März in den Handel und zu den heimischen Mobilfunkern. Es ist in den Farben Crush Green, Midnight Dark, Sakura Pink erhältlich. Der Preis beträgt 299 Euro.