Android am Tablet im Test: Google sind Tablets offenbar egal

Mit dem Betriebssystem Android "Honeycomb" zielte Google im Jahr 2011 direkt auf Tablets ab. Man wollte Apple mit seinen iPads etwas entgegensetzen. 2012 kam das Nexus 7 auf den Markt und Google forderte die Android-Entwickler auf, bessere und schönere Apps für Tablets zu entwickeln. Offenbar mit zwischenzeitlichem Erfolg. Denn im dritten Quartal 2012 wurden mehr Android-Tablets verkauft als iPads.

All das ist lange her und seither hat sich einiges verändert. Während Apple mittlerweile zahlreiche Tablet-spezifische Apps anbietet und das Betriebssystem von iOS in iPadOS umbenannt hat, ist es um Android-Tablets ruhig geworden. Das zeigt sich auch in den Marktanteilen: Laut Statcounter hatten Apples iPads einen Marktanteil von etwas mehr als 73 Prozent. Den Rest teilen sich alle anderen Hersteller mit ihren Android-Tablets.