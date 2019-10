Surface Pro X ausprobiert: Was der iPad-Pro-Killer kann

Tastatur-Cover und Stift

Einen ebenfalls guten Job liefert Microsoft bei dem Tastatur-Cover ab. Das Tippgefühl ist sehr gut, wenngleich es nicht ganz an das Smart Folio von Apple herankommt. Immerhin punktet Microsoft in einer anderen Kategorie: beim Verstauen des Stiftes. Jener wird direkt an der Unterseite des Displays in das Keyboard-Cover eingesetzt und ist somit deutlich sicherer als beim aktuellen iPad Pro, wo er magnetisch am Rand des Gehäuses befestigt wird. Passt man nicht auf, wenn man das iPad in den Rucksack steckt, kann es schonmal passieren, dass der Stift sich löst.

In Sachen Präzision macht der Surface Pen im ersten Moment einen nicht ganz so guten Eindruck wie der Apple Pencil. Es fühlt sich schlichtweg nicht ganz so verzögerungsfrei an, wie ich es vom Apple-Tablet kenne.