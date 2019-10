Kampfansage an iPad Pro: Microsoft bringt neue Surface-Geräte

Am Mittwoch fand Microsofts jährliches Surface-Event in New York statt. Der Konzern hatte gleich eine Vielzahl neuer Geräte mit im Gepäck, von denen bereits vorab schon viel durchgesickert ist.

Große Aufmerksamkeit wurde dem neuen Surface-Tablet auf ARM-Basis zuteil. Das Surface Pro X ist im Vergleich zu anderen Surface-Tablets deutlich dünner (7,3 Millimeter) und weist einen schmäleren Rahmen auf. Es ist eine neuerliche Kampfansage an das Apple iPad Pro, das sich ebenfalls für eine ähnliche Zielgruppe positionieren will. Das Ziel ist es, ein Device zu schaffen, das sowohl für produktives Arbeiten als auch für Surfen auf der Couch geeignet ist.

Laut Microsoft wurde der Prozessor eigens gemeinsam mit Qualcomm entwickelt. Das X besitzt ein 13-Zoll-PixelSense-Display, zwei USB-C Anschlüsse und eine Schnellladefunktion.