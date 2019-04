Microsoft Surface Headphones im Test: Ruhe im Großraumbüro

Ebenfalls auf beiden Seiten sind Touch-Oberflächen verbaut, mit denen sich die Wiedergabe steuern lässt. Einfaches Tippen startet oder stoppt die Wiedergabe, doppeltes Tippen überspringt den aktuellen Titel. Langes Drücken aktiviert den hinterlegten Sprachassistenten. Hier ist man nicht auf Microsofts Cortana beschränkt, jeder als Standard hinterlegte Sprachassistent wird unterstützt, sei es nun Siri, Google Assistant oder Alexa. Mit dreimaligem Tippen kann man auch in der Wiedergabe zurückgehen. Hier zeigt sich auch eine Schwäche der Touch-Eingabe: Das Klopfen wird recht laut an die Innenseite der Kopfhörermuschel weitergegeben und kann vor allem nerven, wenn man mehrere Titel nacheinander überspringen will. Spätestens nach dem zweiten Titel greift man entnervt zum Smartphone oder Laptop, um den Titel auf normale Art und Weise zu überspringen.

Von Gehörschutz bis Hörgerät

Die Regler für Lautstärke und Geräuschunterdrückung verrichten ihre Arbeit hier deutlich besser. Je nach Betriebssystem wird die Lautstärke in verschiedenen Schritten geregelt. Auch die scheinbar stufenlose Geräuschunterdrückung ist in 13 Stufen unterteilt. Um den Übergang zu bemerken, muss man aber sehr genau hinhören. Die Stufen variieren zwischen maximaler Geräuschunterdrückung (um bis zu 30 dB reduziert) und einem Hear-Through-Modus, bei dem Umgebungsgeräusche leicht verstärkt wiedergegeben werden. So soll man beispielsweise Durchsagen am Flughafen oder Bahnhof hören können ohne die Kopfhörer abnehmen zu müssen. Da man aber zuvor den Regler durch bis zu 13 Stufen schieben muss, ist das Abnehmen der Kopfhörer meist schneller und einfacher, da die laufende Wiedergabe beim Abnehmen ohnedies pausiert wird.

Wer den maximalen Hear-Through-Modus nutzt, muss mit einer etwas dumpfen Geräuschkulisse leben, wodurch vor allem Stimmen schwer zu verstehen sind. Eine Stufe darunter klingt es tatsächlich so, als würde man keinen Kopfhörer tragen, was vor allem mit einer laufenden Musik-Wiedergabe eine ungewöhnliche Kombination ist. Trotz des intuitiven Reglers wäre es dennoch wünschenswert, rasch auf Knopfdruck zwischen selbst gewählten Sound-Profilen wechseln zu können.

Musik als Hintergrundrauschen

Bei der Musik-Wiedergabe dürften die Surface Headphones Audiophile nicht so recht überzeugen. Der Klang ist qualitativ gut, lässt aber in allen Genres Abwechslung, beispielsweise kräftigen Bass oder präzise Höhen, vermissen. Man fühlt sich oftmals, als würde man auf der Sitzbank einer Limousine hocken und im Hintergrund Radio hören. Dieses dezente Soundprofil fiel im Alltag, vor allem in der Arbeit, aber durchaus positiv auf. Durch die dezente, aber dennoch qualitativ hochwertige Wiedergabe konnte man sich angenehm im Hintergrund von Musik berieseln lassen, während man sich auf andere Aufgaben konzentrierte. Wenn man sich dann doch einmal der Musik zuwenden wollte, gab es mit Ausnahme des Lautstärkereglers aber keine Möglichkeiten, die Wiedergabe rasch anzupassen. Eine App für die Kopfhörer oder lokale Profile, zwischen denen man wechseln könnte, gibt es nicht. Auch beim Sprachassistenten greifen die Kopfhörer auf die Voreinstellung des verbundenen Geräts zurück – sei es nun Alexa, Cortana, Siri oder der Google Assistant.