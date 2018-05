Nuraphone im Test: Genialer Kopfhörer für Yanny und Laurel

Yanny und Laurel 2.0

Spannend wird es, wenn man andere Personen ebenfalls ein nuraphone-Profil anlegen lässt und zwischen dem eigenen und dem fremden hin- und herschaltet. „So hörst Du Musik?!?“ Der ungläubige Ausruf, der vice-versa von mir und meinem Freund getätigt wurde, erinnert an die Yanny-Laurel-Debatte, wo derartiges Unverständnis ebenfalls die Reaktionen beherrschte. Spätestens, wenn man ein anderes, sehr unterschiedlich klingendes Profil ausprobiert hat, muss man den Kopfhörer-Machern zugestehen, dass an der ganzen Sache wohl was dran ist.

In meinem Fall konnte ich mit den Einstellungen meines Freundes tatsächlich wenig anfangen. Alles klang plötzlich weiter weg, etwas dumpfer und viel Bass lastiger. Auch ein zweites Profil von mir, das bei zu viel Hintergrundgeräuschen erstellt worden war, kam an die unter Idealbedingungen erzeugte Einstellung nicht heran. Schade ist, dass nura nur drei Plätze vorgibt, die mit Profilen belegt werden können. Leider gibt es auch keine Möglichkeit, basierend auf dem eigenen Profil noch manuell am Sound zu schrauben.

Pop schlägt Klassik

Seine wahren Stärken spielt der nuraphone bei allen Formen von Populär-Musik aus, von elektronischen Dance-Tunes über klassischem Pop-Rock zu Folk und Indie. Auch die Kombination Bluetooth-iPhone-Spotify klingt hier erstaunlich gut und kann fast mit dem Hören einer CD auf einer guten Anlage über Kabel mithalten. Über separat erhältliche Kabel mit Klinkenstecker, die leider etwas kurz geraten sind, und entsprechend hochwertigem Ausgabegerät kann der nuraphone seine Stärken noch besser ausspielen und erfüllt definitiv Highend-Ansprüche.

So sehr mich der nuraphone bei den erwähnten Musikrichtungen begeistert, würde ich ihn bei klassischen Aufnahmen nicht zu meinen Lieblingskopfhörern zählen. Gerade bei Orchesteraufnahmen kommt mir der Klang manchmal fast zu aufgeräumt und steril vor – vergleichbar mit älteren, guten AKG-Kopfhörern wie dem K701. Genau für solche Fälle würde ich mir einen Modus wünschen, bei dem man das Potenzial des nuraphone durch einige manuelle Nachjustierungen vielleicht noch besser ausschöpfen könnte. Aber das ist Jammern auf sehr hohem Niveau.